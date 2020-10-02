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НБУ разрешит дистанционное открытие банковских счетов в приложении «Дия»
18:12 02.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия", что позволит украинцам открывать банковский счет дистанционно, сообщила пресс-служба центробанка в пятницу.
Соответствующие изменения содержатся в постановлении правления НБУ №138 от 2 октября 2020 года "Об утверждении изменений в положение об осуществлении банками финмониторинга", которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу 3 октября 2020 года.
"Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия", - указано в сообщении.
Согласно ему, использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.
Подключение предполагает, что банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в "Дие" через систему BankID НБУ. После удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы согласно данным, содержащимся в государственных реестрах. После этого через защищенные каналы банк получит его данные и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания лица, и тогда клиент сможет пользоваться услугами банка.
Кроме того клиент сможет предоставить копию цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта в отделении банка, что уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.
Согласно сообщению, перед началом использования этого механизма Минцифры должно провести тестирование функционала, а банки - подключиться к системам министерства и настроить операционные процессы.
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