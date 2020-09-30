Кредитный портфель украинских банков за 8 мес. вырос на 3,8%, NPL на 3,2% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за январь-август 2020 года увеличился на 3,8% – до 1,14 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 3,2%, до 547,71 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно ей, за восемь месяцев 2020 года портфель кредитов, выданных корпоративному сектору, вырос на 2,6% (до 869,27 млрд грн), а физическим лицам – на 5% (до 225,01 млрд грн), а том числе неработающие кредиты в этих портфелях увеличились соответственно на 2,1% (до 465,6 млрд грн) и на 10,6% (до 80,83 млрд грн).

Объем межбанковских кредитов за указанный период возрос на 27,1% – до 39,86 млрд грн (NPL – на 6,2%, до 1 млрд грн), а займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, – на 20,4%, до 5,68 млрд грн (NPL сократился в 2,5 раза – до 274 млн грн).

По данным НБУ, за восемь месяцев доля NPL в портфеле корпоративных кредитов банков сократилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) – до 53,6%, межбанковских кредитов – на 0,5 п.п. (до 2,5%), кредитов госорганам – на 9,7 п.п. (до 4,8%), тогда как доля NPL в портфеле кредитов физлицам увеличилась на 1,8 п.п. (до 35,9%).

Согласно статистике центробанка, кредитный портфель банков с иностранным капиталом за январь-август вырос на 7,8% (до 356,36 млрд грн), с частным – на 12,4% (до 159,76 млрд грн), ПриватБанка – на 3,3% (до 315,32 млрд грн), а госбанков (без ПриватБанка) – сократился на 3,7% (до 307,89 млрд грн).

Вместе с тем за соответствующий период объем NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом вырос на 12,7% (до 121,12 млрд грн), с частным – на 12,1% (до 29,59 млрд грн), в ПриватБанке – на 4,7% (до 250,48 млрд грн), а в госбанках (без ПриватБанка) – снизился на 7,1% (до 146,45 млрд грн).

По итогам восьми месяцев 2020 года доля NPL в кредитных портфелях украинских банков снизилась на 0,3 п.п. (до 48,1%), в том числе в банках с иностранным капиталом – возросла на 1,5 п.п. (до 34%), с частным – снизилась на 0,1 п.п. (до 18,5%), в ПриватБанке – выросла на 1,1 п.п. (до 79,44%), а в госбанках (без ПриватБанка) – сократилась на 1,8 п.п. (до 47,6%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля – 48,4%.