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НБУ разделит финкомпании на четыре категории по степени риска
15:59 28.09.2020 |
Национальный банк Украины планирует установить критерии, по которым оценивается степень риска участников рынка небанковских финансовых услуг. Установление критериев позволит определять периодичность проверок учреждений.
Проект осанки выставлен на общественное обсуждение на сайт НБУ.
Как отмечается в сообщении НБУ, критериями оценки степени риска являются:
* состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
* показатели деятельности;
* соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций, других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами
Каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев определяется и рассчитывается в зависимости от типа участника рынка: отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги финансового лизинга (лизингодатели), ломбардов.
Оценка осуществляется с использованием качественных и количественных показателей.
По результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).
НБУ относит участника рынка к одной из четырех групп по определенным критериям и с учетом видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей.
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