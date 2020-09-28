Украинские мобильные операторы пришли в fintech и становятся серьезными игроками на финрынке - CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова

Украина бьет рекорды по количеству токенизированных транзакций и карт. В 2019 году Украина была в ТОП-5 стран по количеству бесконтактных платежей, a Mastercard сообщал об увеличении NFC-транзакций в 90 раз. Об этом в интервью изданию PaySpace Magazine рассказала CEO fintech-компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

«Украина бьет рекорды по количеству токенизированных транзакций и карт. В 2019 году Украина была в ТОП-5 стран по количеству бесконтактных платежей, a Mastercard сообщал об увеличении NFC-транзакций в 90 раз. Просто вдумайтесь в эту цифру. Неочевидный ответ - то, как развивается мобильная коммерция. Оплата мобильным балансом - это уникальный опыт для Украины, превращающий "большую тройку" операторов связи в серьезнейших игроков на финансовом рынке с, без преувеличения, самой крупной пользовательской базой и возможностями для ее таргетинга. Стоит отдать должное мобильным операторам: они проводят колоссальную работу с Национальным банком Украины, разъясняя процедуру идентификации пользователя. Так что, можно сказать, это совместный триумф мобильных операторов и Национального банка», - отметила в интервью глава одной из самых известных в Украине fintech-компаний.

По ее словам, коронакризис также существенно повлиял на рынок игровых платежей и денежных переводов.

«Однозначно пользователь, с учетом того, что у него появилось дополнительное время, стал более подкованным и требовательным в сфере финансовых технологий. Он разобрался, какую услугу предоставляет та или иная платежная система, где он может получить больше преимуществ для себя (тех же кешбэков, например), он понял, что ему как пользователю выгодно в данный момент времени. Для клиента этот период стал периодом открытий новых участников платежного рынка, через которые он переводил денежные средства и с которыми у него сформировался определенный опыт: платежные терминалы, бесконтактные платежи или оплаты картой на сайте», - подчеркнула Алена Дегрик Шевцова.

По ее словам, одна из самых важных черт, на которые акцентирует внимание пользователь, это скорость проведения платежа и, естественно, комиссия.

«В идеале она должна отсутствовать, а лучше, чтобы мы еще чуть-чуть доплачивали. Мы это видим теперь с кешбэками», - отметила CEO fintech-компании LeoGaming.

LeoGaming - известная в Украине fintech-компания, в этом году отметившая свое десятилетие. Начав как сервис приема платежей для пополнения счетов онлайн-игр, игровых сервисов и электронных кошельков, они развились до разработчика комплексных платежных решений для бизнеса с международной платежной системой в топ-5 украинского рынка по денежным переводам (по данным НБУ).

В начале этого года компания IT Solutions, которая является техническим вендором многих разработок компании LeoGaming, получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры.