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Visa создаст платежную систему на базе цифровых валют
08:14 25.09.2020 |
Платежный гигант Visa исследует возможности создания платежной офлайн-системы на базе цифровой валюты. Об этом Forbes сообщил глава криптовалютного направления компании Кай Шеффилд.
Он отметил, что для безопасной реализации этой функциональности специалистам Visa придется решить множество вызовов технического характера.
«Мы продолжаем вести исследования по этому направлению и надеемся, что сможем рассказать больше в течение ближайшего года», - отметил Шеффилд.
Он также рассказал об участии Visa в работе над цифровыми валютами центральных банков.
«При запуске цифровой валюты центробанк столкнется с теми же задачами, что и частные компании при разработке токенизированных стейблкоинов», - заявил эксперт.
В планах Visa расширить число участников платежной сети за счет криптовалютных компаний. Сейчас членами сети являются около 25 компаний, в том числе Coinbase и Circle. Большинство клиентов Visa из криптовалютной отрасли специализируется на цифровых валютах центробанков (CBDC).
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