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Нацбанк установит дополнительные требования к договорам о предоставлении финуслуг
15:54 23.09.2020 |
Национальный банк к концу 2020 года планирует установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
Отмечается, что Нацбанк планирует до конца этого года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг. Речь идет об открытии и обслуживании счета в банке, потребительского кредита и банковского вклада. Это делается для того, чтобы клиенты банков понимали условия финансовой услуги.
В НБУ акцентировали, что когда клиенты подписывают, например, кредитный договор, они не всегда понимают реальную годовую процентную ставку, полный перечень расходов и не осведомлены о санкциях в случае просрочки платежей. Это, по мнению представителей НБУ, происходит потому, что клиентская анкета-заявление или договор могут вообще не содержать эту информацию. Некоторые договоры сложно прочитать из-за мелкого шрифта, другие могут ограничивать клиента в правах.
"Если вы подписываете договор с банком, (даже если это договор присоединения), там должно быть полное описание услуги по предоставлению потребительского кредита либо открытию депозита. Должна быть четко указана стоимость и расходы по услуге. Должны быть прописаны санкции и штрафы либо иная ответственность в случае ненадлежащего выполнения условий договора. Должны быть сроки и порядок получения дохода по услуге и прочее. Договоры не могут ограничивать права потребителя финансовых услуг. Например, сегодня некоторые финучреждения прописывают в договорах право клиента обратиться с жалобой относительно выполнения банком условий этого договора исключительно в Третейский суд. На самом деле - это нечестное условие", - подчеркивают в НБУ.
Еще один пример недобросовестного условия в договоре - это разрешение банку изменять услуги либо их условия без уведомления клиента о таких изменениях. В Нацбанке подчеркивают, что клиент должен четко осознавать порядок внесения изменений в условия договора и каким образом его проинформируют об изменениях.
Национальный банк обнародовал проект дополнительных требований к договорам в середине августа 2020 года и уже провел их первое обсуждение с представителями рынка финансовых услуг. Сейчас НБУ ознакомляется с замечаниями, комментариями и предложениями от банков. И уже к концу этого года рынок должен увидеть утвержденные требования.
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