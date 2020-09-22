На счетах Фонда гарантирования 14,6 миллиарда

По состоянию на 1 сентября на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц находилось 14,6 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 сентября 2020 года средств составила 14 617,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-августе 2020 года поступило 2 975,0 млн грн", - отметили в Фонде.

При этом вкладчикам неплатежеспособных банков в течение августа 2020 года выплачено 26,6 млн грн, за январь-август - 161,7 млн грн.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 действующих банка.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине продолжалась ликвидация 50 неплатежеспособных банков.

В мае 2020 года Фонд гарантирования заявлял, что за последние 2 года 76% граждан Украины не имели ни одной проблемной ситуации во взаимодействии с банками.