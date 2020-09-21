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Мировые инвестиции в финтех превысили $25 миллиардов - исследование
17:59 21.09.2020 |
Мировые инвестиции в развитие финтех-индустрии в первом полугодии 2020 года составили 25,6 миллиарда долларов, половина из которых была направлена на рынки Северной и Южной Америк.
Об этом сообщила пресс-служба компании KPMG со ссылкой на свое исследование инвестиций в финансовые технологии в первом полугодии этого года.
В частности, в финтех-индустрию Америк в первом полугодии было инвестировано 12,9 миллиарда долларов, Азиатско-Тихоокеанского региона - 8,1 миллиарда долларов, Европы, Ближнего Востока и Африки - 4,6 миллиарда долларов.
Глобальные венчурные инвестиции в первом полугодии составили 20 миллиардов долларов, из которых 9,3 миллиарда долларов были направлены в Северную и Южную Америки, 6,7 миллиарда долларов - в Азиатско-Тихоокеанский регион и 4 миллиарда долларов - в страны Европы, Ближнего Востока и Африки.
Согласно исследованию, в первом полугодии наблюдалось сокращение суммы сделок по слиянию или поглощению. В частности, в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса сумма таких сделок составила 4 миллиарда долларов, что более чем на 81,7 миллиарда долларов меньше, чем во втором полугодии 2019 года.
Кроме этого, специалисты KPMG отметили, что по итогам первого полугодия этого года инвестиции в кибербезопасность в сфере финтеха составили 870,8 миллиона долларов, что почти на 300 миллионов долларов больше, чем по итогам всего прошлого года.
Лидер направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине Илья Сегеда отметил, что украинский финтех на сегодняшнем этапе активно развивается.
"Несмотря на карантин и глобальную экономическую рецессию, сектор финтех остается достаточно привлекательным для венчурных инвестиций как в мире в целом, так и в Украине. Наиболее показательна сделка (по продаже - УНИАН) Revolut, сумма которой составила 580 миллионов долларов, хотя Revolut все же английская компания с соучредителем из Украины. Другими соглашениями с действительно украинскими компаниями стали продажа YayPay за 20 миллионов долларов французской Quadient и Mosst - частному иностранному инвестору", - цитирует пресс-служба Сегеду.
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