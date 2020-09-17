Банки заработали на BankID свой «первый миллион»

С 1 июля банки - участники системы BankID НБУ начали получать плату за предоставление идентификационных данных своих клиентов коммерческим учреждениям, участвующим в системе BankID НБУ.

НБУ раскрыл первые результаты работы нового проекта.

Коммерческая модель использования BankID предполагает плату в 20 грн за информацию о каждом абоненте, и за первые два месяца программы банки заработали 1 млн грн дохода.

Об этом говорится в презентации НБУ, обнародованной в ходе круглого стола «BankID и что ждет банки после присоединения к системе мобильных операторов», проведенного онлайн «Финансовым клубом».





Старт этого проекта был приурочен к «сплиту»: с 1 июля НБУ стал регулятором для страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, которые могут использовать банковские базы данных о клиентах для онлайн-идентификации новых клиентов.

«Мы готовились к сплиту и работали над коммерческой моделью, которая позволяет банкам-идентификаторам получать от коммерческих участников, предоставляющих услуги, вознаграждение за то, что им были переданы данные клиентов. А для государственных и коммунальных предприятий все происходит бесплатно. Передача данных осуществляется только по инициативе и с согласия владельца данных - самого физического лица», - рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Всего сейчас 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получают от банков идентификационные данные: 11 некоммерческих и 14 коммерческих абонентов.

Господин Шабан рассказал, что наибольшее количество запросов в систему BankID поступает из приложения «Дія» (Министерство цифровой трансформации является одним из 11 некоммерческих абонентов).

«Многие наши клиенты регистрируются в «Дії». Для нас это интересная услуга для клиента. Хотим, чтобы она развивалась и давала возможность шире применять ее в качестве привлечения клиентов», - подтвердил директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Об аналогичном тренде говорит и заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

«Пока для нашего банка это больше имиджевая вещь, чтобы наши клиенты могли идентифицироваться на государственных сервисах, пользоваться услугами электронных сервисов, которых становится все больше и больше. Клиенты это ценят», - сказал он.

Каждый день украинцы по 20 тыс. раз входят в систему BankID, сообщил Алексей Шабан.

Но коммерческих транзакций на порядок меньше. «За июль - август было порядка 50 тыс. идентификаций для коммерческого использования», - рассказал замглавы НБУ.

В 14 коммерческих абонентов системы входят участники фондового рынка (ИГ«Универ», ICU, «Фридом Финанс Украина»), участники рынка НПФ («Лига Пенсия»), компании по переводу средств («ФК Герц»,«ЗапорожСвязьСервис»), а также микрофинансовые организации, работающие под брендами Moneyveo, Глобал Кредит, Loany, CCloan, CashUp, MiLoan, MyCredit, CreditPlus.