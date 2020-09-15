В Швейцарии может образоваться крупнейший банк Европы

Главы крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse изучают возможность слияния. В случае успеха переговоров объединенный банк станет одним из крупнейших в Европе.

Об этом сообщило издание Inside Paradeplatz.

Главный инициатор проекта слияния - председатель совета директоров UBS Аксель Вебер, который рассчитывает возглавить совет директоров объединенного банка, в то время как CEO будет выходцем из Credit Suisse. По словам одного из источников издания, Вебер с помощью этой сделки хочет "воздвигнуть себе памятник".

Вебер работает над проектом вместе со своим коллегой из Credit Suisse Урсом Ронером. Глава UBS уже обсудил идею слияния банков с министром финансов Швейцарии Ули Маурером. По данным источников издания, соглашение может быть достигнуто к началу следующего года, а к концу 2021 года объединенный холдинг уже должен начать функционировать.

Источник издания в консалтинговой компании Mckinsey заверил, что объединенный банк "затмит все, что существовало в европейском финансовом центре", а новый банк станет ведущим финансовым гигантом в континентальной Европе и составит конкуренцию англо-азиатскому HSBC и американским банкам.

Издание отмечает, что банковский сектор Европы вынуждают к консолидации пандемия коронавируса и мировой кризис. Испанские CaixaBank SA и Bankia SA уже заявили в этом месяце, что они изучают возможность слияния, чтобы сформировать крупнейший банк в стране.