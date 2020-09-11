В Украине увеличилось количество случаев мошенничества с банковскими карточками

Банки сообщили о фиксации в январе-июне 2020 года 47,5 тыс. случаев мошенничества с карточками на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на 72,6 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбук.

По словам начальника управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Департамента коммуникаций НБУ Леси Войтицкой, в общем объеме всех операций с платежными карточками это совсем небольшая доля. Так, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составлял лишь 0,0048% (в первой половине 2019 года - 0,0043%).

В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился - с 2 100 гривень в первой половине 2019 года до 1 819 гривень в соответствующем периоде 2020 года.

Также уменьшилось количество банков, понесших такие убытки. В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 года - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).

Отмечается, что на объем мошенничества с платежными картами и банковскими счетами в этот период немного повлияло введение карантинных мер в Украине и активный переход украинцев на безналичные расчеты.