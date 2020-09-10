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Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ
23:16 09.09.2020 |
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отобрал кандидатуру экс-совладельца Укргазбанка (Киев) Василия Горбаля, чтобы рекомендовать Верховной Раде утвердить его на должности члена Совета Национального банка Украины (НБУ).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за Горбаля проголосовали 24 члена комитета в ходе заседания в среду, трое воздержались.
Василий Горбаль, 1971 г. р., ранее дважды был членом Совета НБ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом банка Укргазбанка, в 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.
Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко. Кандидат юридических наук. Владеет английским, французским и немецким языками.
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