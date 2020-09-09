Финансовые новости
- |
- 09.09.20
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить за 3 года на 305 миллиардов
15:55 09.09.2020 |
Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные государственными банками планы, предусматривающие сокращение портфеля неработающих кредитов в государственных банках на 305 млрд грн за три года.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пятом "Отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности» за период с августа 2019 года по июль 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.
Снизить уровень неработающих кредитов, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируется за счет: списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100% (в то же время банки продолжат работу по взысканию с должников); реструктуризации жизнеспособных кредитов; взыскания залогового имущества с последующей реализацией; продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелям.
Отмечается, что благодаря активной работе и взаимодействию учреждений, входящих в состав Совета по финансовой стабильности, а также поддержке со стороны Международного валютного фонда, других международных доноров, фискальные и долговые риски удалось минимизировать, банки остались финансово устойчивыми.
Как сообщал Укринформ, банки государственного сектора за I полугодие 2020 года сократили портфель неработающих кредитов на 6,1млрд грн. Доля проблемной задолженности в кредитных портфелях банков государственного сектора все еще остается достаточно высокой - 63,1% (на 1 января 2020 - 64,8%). В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей
|Виталий Портников: Авторитаризм девальвирует государство
|Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить за 3 года на 305 миллиардов
|Суркисы стали напрямую владеть 100%-ной долей в А-Банке
|Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка
|Доллар 9 сентября дорожает к евро на снижении аппетита к рисковым активам
|Справочный курс гривны 9 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1
|Биржи АТР 9 сентября закрылись падением на новостях о проблемах с вакциной от коронавируса
Это интересно
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
|Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook