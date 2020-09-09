Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить за 3 года на 305 миллиардов

Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные государственными банками планы, предусматривающие сокращение портфеля неработающих кредитов в государственных банках на 305 млрд грн за три года.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пятом "Отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности» за период с августа 2019 года по июль 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Снизить уровень неработающих кредитов, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируется за счет: списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100% (в то же время банки продолжат работу по взысканию с должников); реструктуризации жизнеспособных кредитов; взыскания залогового имущества с последующей реализацией; продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелям.

Отмечается, что благодаря активной работе и взаимодействию учреждений, входящих в состав Совета по финансовой стабильности, а также поддержке со стороны Международного валютного фонда, других международных доноров, фискальные и долговые риски удалось минимизировать, банки остались финансово устойчивыми.

Как сообщал Укринформ, банки государственного сектора за I полугодие 2020 года сократили портфель неработающих кредитов на 6,1млрд грн. Доля проблемной задолженности в кредитных портфелях банков государственного сектора все еще остается достаточно высокой - 63,1% (на 1 января 2020 - 64,8%). В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.