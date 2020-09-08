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Нацбанк расширил перечень приемлемого залога по кредитам для экстренной поддержки ликвидности
23:11 07.09.2020 |
Национальный банк Украины расширил критерии приемлемости обеспечения по кредитам для экстренной поддержки ликвидности (Emergency liquidity assistance, ELA).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
В частности, реализованы следующие изменения:
* отныне залогом по ELA могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами не только в гривне, но и в иностранной валюте - долларах США и евро - со сниженными корректирующими коэффициентами;
* в перечень приемлемого залога также включены имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами пятого класса (ранее - не ниже четвертого).
В то же время Национальный банк уточнил основания для отказа банка в заключении генерального договора о ELA и в предоставлении такого кредита.
В частности, это будет касаться случаев, когда возможного объема ELA с учетом предложенного банком обеспечения будет недостаточно для покрытия прогнозного временного дефицита ликвидности банка.
Изменения направлены на предупреждение негативного воздействия коронакризиса на финансовую стабильность. На сегодня банковская система имеет достаточную ликвидность, а экономика постепенно восстанавливается, но в случае второй волны пандемии в мире и углубление экономического кризиса банки будут иметь дополнительный инструмент для поддержания надлежащего уровня ликвидности.
Национальный банк ввел ELA в декабре 2016 года. Кредиты, полученные по инструменту ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных и других приемлемых ценных бумаг, а также иностранной валюты.
Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №130 от 4 сентября 2020 года "Об утверждении изменений в Положение об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков". Они вступают в силу 8 сентября 2020 года. Источник: https://biz.censor.net/n3218019
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