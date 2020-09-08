Нацбанк расширил перечень приемлемого залога по кредитам для экстренной поддержки ликвидности

Национальный банк Украины расширил критерии приемлемости обеспечения по кредитам для экстренной поддержки ликвидности (Emergency liquidity assistance, ELA).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, реализованы следующие изменения:

* отныне залогом по ELA могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами не только в гривне, но и в иностранной валюте - долларах США и евро - со сниженными корректирующими коэффициентами;

* в перечень приемлемого залога также включены имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами пятого класса (ранее - не ниже четвертого).

В то же время Национальный банк уточнил основания для отказа банка в заключении генерального договора о ELA и в предоставлении такого кредита.

В частности, это будет касаться случаев, когда возможного объема ELA с учетом предложенного банком обеспечения будет недостаточно для покрытия прогнозного временного дефицита ликвидности банка.

Изменения направлены на предупреждение негативного воздействия коронакризиса на финансовую стабильность. На сегодня банковская система имеет достаточную ликвидность, а экономика постепенно восстанавливается, но в случае второй волны пандемии в мире и углубление экономического кризиса банки будут иметь дополнительный инструмент для поддержания надлежащего уровня ликвидности.

Национальный банк ввел ELA в декабре 2016 года. Кредиты, полученные по инструменту ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных и других приемлемых ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №130 от 4 сентября 2020 года "Об утверждении изменений в Положение об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков". Они вступают в силу 8 сентября 2020 года. Источник: https://biz.censor.net/n3218019