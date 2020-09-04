Бахматюк пробует через суд разорвать договор поручительства с НБУ на 2 млрд грн

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Олега Бахматюка к Национальному банку Украины о расторжении договора поручительства. Об этом пишет finbalance со ссылкой на материалы дела.

"Исковые требования обоснованы существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключению договора поручительства от 4 июня 2014 года и противоправными действиями ответчика", - говорится в документе.

Согласно судовым материалам, указанный договор касается рефинансирования НБУ для банка Финансовая инициатива на 2 млрд грн.

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 1 октября.

Ранее НБУ сообщал о поручительстве Олега Бахматюка по обязательствам банка Финансовая инициатива на 4 млрд грн. Нацбанк неоднократно пытался через суды добиться от Бахматюка, как поручителя, погашения задолженности по рефинансированию.

В 2019 году НБУ заявлял о долгах структур Бахматюка перед Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов и госбанками на сумму 29,3 млрд грн. Собственник Укрлендфармингу называл эти заявления манипуляцией.

В июне 2020 года Верховный суд отклонил иски НБУ и Фонда гарантирования вкладов о признании банка Финансовая инициатива неплатежеспособным.