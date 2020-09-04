Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк Украины разработал мобильное приложение для онлайн-опросов предприятий на платформах iOS и Androi, которое уже доступно для загрузки на площадках Google Play и Apple Store.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основной функционал мобильного приложения - это удобное онлайн-анкетирование предприятий. Оно будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный публикует на ежемесячной основе.

Мобильное приложение имеет также ряд дополнительных функций, в частности: раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, раздел с аналитической информацией относительно ИОДА в виде таблиц и графиков и раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода; возможность обратной связи.

Приложение будет использоваться в качестве дополнительного инструмента опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка.

В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации относительно курса валют, ключевой ставки, анонсов важных событий и т.п.

В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов.