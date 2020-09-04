Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Реформирование госбанков предусматривает специализацию каждого из них
08:25 04.09.2020 |
Реформирование государственного банковского сектора предусматривает специализацию каждого из государственных банков.
Как передает Укринформ, об этом говорится в Основах стратегического реформирования государственного банковского сектора, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
АО «Ощадбанк» - универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка. АО КБ «ПриватБанк» - ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ. АБ «Укргазбанк» - занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе и АО «Укрэксимбанк» - преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.
В общем, цель государства - уменьшить долю рынка государственных банков до 25% к 2025 году путем продажи мажоритарных пакетов акций иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям, а также посредством осуществления первичного размещения акций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
|Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса
|Справочный курс гривны 4 сентября понижен на 3,43 коп до 27,7391 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.09.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 04.09.20
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%