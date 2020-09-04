НБУ отсрочил представление банками планов возобновления деятельности

Национальный банк определил особенности представления планов возобновления деятельности банков и банковских групп в 2020 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что для системно важных банков конечный срок подачи планов возобновления деятельности перенесен с 1 октября до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, разрешается не включать в планы возобновления деятельности перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на ее экономику), а также подавать планы только в электронном виде с соответствующей электронной подписью.

Такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 сентября 2020 года №128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2020 года №46". Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Как сообщалось, Национальный банк в июле 2019 года ввел требования к разработке планов возобновления деятельности банков Украины и банковских групп. Разработка планов, которые будут содержать реалистичные варианты возобновления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.