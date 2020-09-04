Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ отсрочил представление банками планов возобновления деятельности
08:18 04.09.2020 |
Национальный банк определил особенности представления планов возобновления деятельности банков и банковских групп в 2020 году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что для системно важных банков конечный срок подачи планов возобновления деятельности перенесен с 1 октября до 1 декабря 2020 года.
Кроме того, разрешается не включать в планы возобновления деятельности перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на ее экономику), а также подавать планы только в электронном виде с соответствующей электронной подписью.
Такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 сентября 2020 года №128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 апреля 2020 года №46". Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщалось, Национальный банк в июле 2019 года ввел требования к разработке планов возобновления деятельности банков Украины и банковских групп. Разработка планов, которые будут содержать реалистичные варианты возобновления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
|Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса
|Справочный курс гривны 4 сентября понижен на 3,43 коп до 27,7391 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.09.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 04.09.20
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%