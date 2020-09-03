Кредитный портфель украинских банков за июль-август вырос на 3% - НБУ

Размер кредитного портфеля банков в июле-августе 2020 года вырос на 3%, в то время как в первом полугодии он сократился на 5%, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"В июле и августе банки действительно кредитовали население гораздо активнее, чем в первом полугодии. Действительно за первое полугодие мы видели сокращение кредитного портфеля на 5%. За два месяца портфель вырос приблизительно на 3%", - сказал он в ходе пресс-брифинга Нацбанка в четверг.

По его словам, банки за последние три месяца снизили ставки по кредитованию, в частности ставки по кредитам для бизнеса находятся на уровне ниже 10%, а то время как в первом полугодии средняя ставка по таким кредитам составляла 11%.

"По ставкам для населения, к сожалению, такой тенденции нет, за исключением ставок по ипотечным кредитам. Ставки по ипотечным кредитам средние, если мы начали год с уровня почти 20%, то в июле они составляли около 13% и за август мы ожидаем, что средние ставки по ипотечным кредитам будут еще ниже", - добавил Шевченко.

Кроме того, он отметил сокращение объема неработающих кредитов (NPL), в частности за последние два месяца их доля сократилась на 1,5% без учета откорректированной статистики за август.

