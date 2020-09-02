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За полгода активы НБУ выросли на 13%
17:19 02.09.2020 |
По итогам первого полугодия 2020 году объем активов НБУ увеличился на 13% по сравнению с данными на конец 2019 года - до 1 198,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Изменение объема активов - это результат прежде всего рост международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам за этот период.
Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%). В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно несмотря на развертывание коронакризиса", - пояснили в НБУ.
Отмечается, что в части обязательств Нацбанка за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), в то же время сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).
При этом, сумма консолидированной прибыли Нацбанка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, который был получен за аналогичный период предыдущего года.
"Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов на более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.
В то же время обращаем внимание, что консолидированная прибыль - это не прибыль до перечисления в государственный бюджет. Обязательства по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в государственный бюджет 2021 будут сформированы по итогам всего 2020 года и обнародованы весной 2021", - говорится в сообщении.
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