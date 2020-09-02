Консолидированная прибыль НБУ за I-пол. выросла в 12,5 раз за счет переоценки финансовых инструментов

Консолидированная прибыль Национального банка Украины (НБУ) по итогам января-июня 2020 года составила почти 80 млрд грн, что в 12,5 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года (6,4 млрд грн).

Согласно сообщению на сайте центробанка в среду, прибыль сформировалась за счет переоценки финансовых инструментов на более чем 76 млрд грн и процентных доходов в размере более 15 млрд грн.

"Консолидированная прибыль - это не прибыль к перечислению в госбюджет. Обязательства по перечислению НБУ прибыли к распределению в госбюджет 2021 года будут сформированы по итогам всего 2020 года и обнародованы весной 2021 года", - уточнила пресс-служба.

В сообщении указывается, что активы НБУ за полгода увеличились на 13% - до 1,199 трлн грн за счет роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте и их переоценки в гривневом в связи с изменением курса нацвалюты к иностранным валютам, тогда как рост объема задолженности по кредитам рефинансирования, которые были предоставлены банкам, был незначительным.

В части обязательств НБУ за первое полугодие объемы остатков на счетах государственных и других учреждений увеличились в 3,4 раза, а сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились соответственно на 31% и 35,5%, указано в релизе.

Уточняется, что консолидированная финансовая отчетность НБУ за первое полугодие была подписана 31 августа.