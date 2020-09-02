Финансовые новости
- |
- 02.09.20
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ планирует увеличить гибкость оценки банками кредитного риска
08:35 02.09.2020 |
Национальный банк планирует увеличить гибкость оценки кредитного риска банками, а в следующем году - повысить весы риска по потребительским кредитам.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк намерен во второй половине 2021 года повысить весы риска по потребительским кредитам до 150%. Такое решение обсуждалось во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности. О соответствующих планах Национальный банк сообщал с декабря 2019 года и предоставлял подробную аргументацию в Отчете о финансовой стабильности. Планируемые изменения будут касаться необеспеченных гривневых кредитов физическим лицам.
При обсуждении этого решения Национальный банк принял во внимание опыт кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и связанных с ним карантинных мероприятий, которые привели к росту уровня невозврата кредитов и, соответственно, ухудшению качества портфеля потребительских кредитов.
Текущие весы риска установлены на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут большинство таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков.
В то же время из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение весов риска не повлияет на стоимость таких кредитов.
Согласно ожиданиям Национального банка, указанные изменения приведут к тому, что сегмент и в дальнейшем останется привлекательным для банков, однако они станут проводить более взвешенную кредитную политику, чтобы снизить риски и способствовать сохранению финансовой стабильности.
Национальный банк намерен уже в ближайшее время внедрить более гибкие правила оценки банками кредитного риска. В частности, планируется расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать по групповой (упрощенной) основе, и внедрить более гранулированный подход к оценке специализированного кредитования. Все это будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на банки с учетом принципа пропорциональности и обеспечит точную оценку кредитных рисков.
Национальный банк также подготовил и направил на рассмотрение правительства предложения, касающиеся потенциальных мер по активизации ипотечного кредитования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»
ТОП-НОВОСТИ
|Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью
|Гетманцев озвучил план борьбы с «тенью» в АПК
|Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка
|Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 2 сентября закрылись в основном ростом вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 3,34 коп до 27,6341 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.09.20
|Украинцы в августе продали наличной валюты на $151,2 млн больше, чем купили
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.09.20
Это интересно
|Lexus ES впервые получил полный привод
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов