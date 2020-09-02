НБУ планирует увеличить гибкость оценки банками кредитного риска

Национальный банк планирует увеличить гибкость оценки кредитного риска банками, а в следующем году - повысить весы риска по потребительским кредитам.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк намерен во второй половине 2021 года повысить весы риска по потребительским кредитам до 150%. Такое решение обсуждалось во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности. О соответствующих планах Национальный банк сообщал с декабря 2019 года и предоставлял подробную аргументацию в Отчете о финансовой стабильности. Планируемые изменения будут касаться необеспеченных гривневых кредитов физическим лицам.

При обсуждении этого решения Национальный банк принял во внимание опыт кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и связанных с ним карантинных мероприятий, которые привели к росту уровня невозврата кредитов и, соответственно, ухудшению качества портфеля потребительских кредитов.

Текущие весы риска установлены на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут большинство таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков.

В то же время из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение весов риска не повлияет на стоимость таких кредитов.

Согласно ожиданиям Национального банка, указанные изменения приведут к тому, что сегмент и в дальнейшем останется привлекательным для банков, однако они станут проводить более взвешенную кредитную политику, чтобы снизить риски и способствовать сохранению финансовой стабильности.

Национальный банк намерен уже в ближайшее время внедрить более гибкие правила оценки банками кредитного риска. В частности, планируется расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать по групповой (упрощенной) основе, и внедрить более гранулированный подход к оценке специализированного кредитования. Все это будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на банки с учетом принципа пропорциональности и обеспечит точную оценку кредитных рисков.

Национальный банк также подготовил и направил на рассмотрение правительства предложения, касающиеся потенциальных мер по активизации ипотечного кредитования.