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Департамент безопасности НБУ возглавил выходец из «Укргазбанка»
17:43 01.09.2020 |
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назначил директором Департамента безопасности НБУ Игоря Коновалова. Раньше он был подчиненным Шевченко в "Укргазбанке".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, Коновалова назначен "по результатам открытого отбора".
В сферу компетенции директора Департамента безопасности относится организация и координация мероприятий по:
* предотвращению правонарушений в НБУ, обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности в НБУ;
* охраны объектов НБУ, мобилизационной подготовке и гражданской защите в Национальном банке;
* обеспечении киберзащиты и информационной безопасности в НБУ, банковской системе Украины и для субъектов перевода средств
Департамент безопасности входит в блок главы НБУ Кирилла Шевченко по вертикали подчинения, отметили в пресс-службе.
На новую должность Игоря Коновалова переведен с должности руководителя по вопросам банковской безопасности Департамента безопасности НБУ, которую он занимал с июля 2020 года. Предыдущие места работы: директор Департамента банковской безопасности государственного АБ "Укргазбанк" (2015 - 2020), заместитель начальника Управления безопасности АО "Ощадбанк" (2011 - 2015), заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками (2011). Коновалов имеет звание генерал-майора
До последнего времени и.о. директора Департамента безопасности был Александр Скомаровский.
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