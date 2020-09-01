НБУ: Кредитный портфель украинских банков в июле вырос на 2,8%, NPL - на 2%

Кредитный портфель украинских банков в июле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1 трлн 137 млрд грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) - на 2%, до 547,19 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Согласно ей, кредитный портфель банков с иностранным капиталом в прошлом месяце увеличился на 5,9% (до 354,96 млрд грн), с частным - на 3,1% (до 156,89 млрд грн), госбанков (без ПриватБанка) - на 1,3% (до 310,61 млрд грн), ПриватБанка - на 0,7% (до 314,59 млрд грн).

Вместе с тем за июль объем NPL в банках с иностранным капиталом вырос на 3,3% (до 120,52 млрд грн), с частным - на 2% (до 29,4 млрд грн), в госбанках (без ПриватБанка) - на 2,6% (до 146,76 млрд грн) и в ПриватБанке - на 1,1% (до 250,5 млрд грн).

По данным НБУ, в целом за семь месяцев 2020 года кредитный портфель украинских банков увеличился 3,6% (или на 39,46 млрд грн), а объем NPL - на 3,1% (или на 16,41 млрд грн).

По итогам января-июля доля NPL в кредитных портфелях украинских банков снизилась на 0,2 процентных пункта (до 48,1%), в том числе в банках с иностранным капиталом возросла на 1,4 п.п. (до 34%), с частным - на 0,2 п.п. (до 18,7%), в госбанках (без ПриватБанка) снизилась на 2,1 п.п. (до 47,2%), а в ПриватБанке увеличилась 1,2 п.п. (до 79,6%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля - 48,4%.