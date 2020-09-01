Украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн и провели реструктуризацию таких займов на 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Для снижения доли NPL госбанки в первом полугодии 2020 года также подали 29 тыс. новых исков по взысканию задолженности на совокупную сумму около 10 млрд грн. В целом по состоянию на 1 июля в судах находилось более 57 тыс. таких заявлений госбанков на сумму 38 млрд грн.

За все время суды вынесли решения о взыскании в пользу госбанков по 54 тыс. таких дел на 8 млрд грн, а госисполнители открыли 164 тыс. исполнительных производств на 72 млрд грн.

По данным Минфина, в целом за первое полугодие госбанки сократили объем NPL на 6,1 млрд грн - до 391 млрд грн, а их долю в кредитном портфеле сектора - до 63,1%.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов госбанков сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов и в металлургическом производстве.