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Антимонопольный регулятор Великобритании одобрил сделку между Visa и Plaid
11:33 26.08.2020 |
Ведомство по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) не нашло причин для блокировки сделки по поглощению платежной сетью Visa финтех-стартапа Plaid. Сделка по покупке Plaid, который работает с криптовалютной биржей Coinbase и кошельком Abra, оценивается в $5,3 млрд.
Как говорится на информационном сайте правительства Соединенного королевства, по итогам первой фазы рассмотрения CMA пришло к выводу, что сделка не повлияет на уровень конкуренции на рынке электронных платежей между потребителями и бизнесом Великобритании.
Информация о сделке появилась в середине января этого года. Plaid разработал сеть PIS, которая позволяет пользователям связывать различные учетные записи и подключать финансовые счета к приложениям. Ее пользователи могут осуществлять прямые платежи в режиме реального времени через сайты мерчантов без использования кредитных или дебетовых карт.
Сделка позволит Visa предоставлять пользователям расширенные возможности оплаты и сопутствующие услуги для финтех-разработчиков.
В CMA пришли к выводу, что хотя в будущем Plaid мог стать серьезной конкурентной угрозой для Visa, в стране действуют и другие финтех-компании с устойчивыми позициями, поэтому платежный гигант и после поглощения стартапа не сможет претендовать на доминирующее положение.
Регулятор не обнаружил угрозу и в гипотетическом сценарии, при котором Visa сможет вытеснить конкурентов Plaid с рынка, используя комбинированную платежную систему на основе карт и PIS. В CMA отметили, что потребителям свойственно использовать нескольких поставщиков при оплате, а другие поставщики аналогичных решений могут вступать в аналогичные партнерские отношения.
Напомним, в июле 2020 года процессинговый сервис Wirex стал первой нативной криптовалютной платформой, получившей статус лицензированного участника сети Mastercard.
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