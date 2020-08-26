НБУ отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории неплатежеспособных АО "АКБ "Аркада" (Киев), который на 1 июля 2020 года по размеру общих активов занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка во вторник.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №541-рш/БТ от 25 августа 2020 года.

"Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", - указано в сообщении.

Отмечается, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул.Ольгинская,3 в Киеве.

Согласно сообщению, банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

"НБУ, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", - сообщил регулятор.

Нацбанк отмечает, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 285 млн грн.

НБУ подчеркнул, что вывод финучреждения с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Как сообщалось, правление НБУ решением от 6 августа №514-рш/БТ отнесло АО "АКБ "Аркада" к категории проблемных, говорится в описательной части определения Печерского суда от 19 августа со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который требовал и добился ареста комплекса помещений банка в качестве обеспечительной меры.

"Кроме того, решением правления НБУ от 06 августа 2020 года №515-рш/БТ над деятельностью АО "АКБ "Аркада" введен особый режим контроля и назначен куратор", - говорится в документе.

Согласно постановлению Печерского суда от 19 августа, ФГВФЛ добился ареста здания главного офиса банка площадью на 14,1 тыс. кв. м и земли, на которой оно находится, площадью 0,53 га по адресу Киев, ул.Ольгинская, 3-А. Постановление запрещает банку отчуждать, портить, передавать права собственности или предоставлять в обеспечение указанное имущество.

Как сообщалось 14 и 17 августа на сайте банка, финучреждение не осуществляло продажу главного офиса третьим лицам, несмотря на распространенную об этом в социальных сетях информацию.

Банк пояснял, что летом 2019 года его застройщик, который является заказчиком строительства жилкомплексов "Патриотика" и "Патриотика на озере", исчерпал все возможности для финансирования строительства этих комплексов, а из-за давления на него со стороны Киевсовета и КГГА привлечение средств от инвесторов полностью остановилась.

В связи с отсутствием ликвидного обеспечения для получения кредита застройщик обратился к банку "Аркада" с просьбой выступить имущественным поручителем по кредиту. Так, в сентябре-2019 этот застройщик привлек заем на финансирование строительства жилых домов, по которому банк "Аркада" выступил поручителем и предоставил в залог здание головного офиса.

"В результате несвоевременного обслуживания долга застройщиком кредитор обратил взыскание на предмет залога, в связи с чем здание перешло в формальное владение кредитора. Вместе с тем кредитор не имеет целью владеть зданием банка", - отметил банк, уточнив, что в настоящее время стороны утверждают юридические формальности по оформлению документов для проведения реституции.

Банк также отметил, что принимая решение выступить поручителем, он рассчитывал, что Киевсовет и КГГА возместят застройщику 365 млн грн, которые тот вложил в строительство большой котельной и инженерных сетей за пределами строительной площадки, однако город до сих пор не выполнил свои обязательства.

В сообщении указывалось, что банк ожидает решения соответствующих вопросов и восстановления записи в Государственном реестре прав на собственности банка "Аркада" на здание главного офиса в ближайшее время.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

