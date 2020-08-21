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В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости
08:57 21.08.2020 |
На длинные выходные с 22 до 24 августа в Украине банки работать не будут. Все финансовые учреждения не будут функционировать из-за празднования Дня Независимости Украины.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.
В этот период с 22 по 24 августа в стране будут длинные выходные, поскольку праздник Дня независимости приходится на понедельник.
"НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все банки будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадает с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - сказано в сообщении на сайте.
Государственный праздник День Независимости ежегодно отмечают 24 августа, и в 2020 году дата приходится на понедельник. Таким образом первый рабочий день следующей недели будет официальным выходным. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде.
Рабочие дни после Дня Независимости начнутся со вторника и продлятся по пятницу включительно.
Отметим также, что в это воскресенье, 23 августа, украинцы также будут праздновать День государственного флага Украины.
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