Национальный банк Украины (НБУ) ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия банка, оптимизировал процедуры согласования руководителей и уставов банков, а также уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц, сообщается на сайте банка в четверг.

Согласно сообщению, соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 19 августа 2020 года №121 "Об утверждении изменений к положению о лицензировании банков", которое обнародовано на сайте и вступает в силу 21 августа.

Согласно документу, лицо, признанное НБУ владельцем существенного участия в банке, вправе подать в Нацбанк ходатайство о прекращении статуса владельца, которое должно содержать обоснование отсутствия оснований для признания такого лица владельцем существенного участия в банке в новых обстоятельствах.

Регулятор рассматривает соответствующее ходатайство и по итогам рассмотрения прекращает действие своего решения о признании лица владельцем существенного участия или отклоняет ходатайство.

Отмечается, что решение Нацбанка по результатам рассмотрения такого ходатайства вступает в силу со дня его принятия.

Кроме того, центробанк сократил перечень документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей, и ввел процедуру предоставления предварительного заключения по согласованности устава с законодательством Украины в случае внесения изменений, не связанных с изменением размера уставного капитала.

"Теперь до принятия решения об утверждении изменений в устав, можно будет обратиться в Нацбанк для получения предварительного заключения о таких изменениях. Это позволит избежать ситуаций, когда при наличии замечаний НБУ к поданному банком утвержденному уставу нужно созвать внеочередное собрание акционеров и утверждать новую редакцию устава", – говорится в сообщении.

Также НБУ расширил перечень оснований для обязательного проведения Квалификационной комиссией НБУ собеседования с руководителем банка при его согласовании, в частности в случае если бизнес-модель или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка, если руководитель никогда раньше не соглашался регулятором или не соглашался на протяжении последних пяти лет или в случае если банк системно важен.