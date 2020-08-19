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НБУ обязал банки с 1 сентября информировать клиентов о кредитных лимитах их банковских карточек
16:19 19.08.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил требования о раскрытии банками полной информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, в том числе о предоставлении банками полной информации о кредитных лимитах банковских карточек клиентов, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года, сообщается на сайте регулятора в среду.
Согласно сообщению, банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно - о размере кредитного лимита его карточки, а также своевременно сообщать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 14 мая 2020 года №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовым услугам", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 1 сентября 2020 года, чтобы дать банкам период на адаптацию, уточняется в релизе.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг, который предусматривает наделение регуляторов финрынка: НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.
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