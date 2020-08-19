НБУ упростил доступ небанковских финучреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ упростил доступ небанковских финучреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ

 

Национальный банк Украины (НБУ) с 19 августа упростил подключение небанковских предоставителей финансовых учреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам, сообщается на сайте регулятора во вторник вечером.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка №119 от 18 августа 2020 года "Об утверждении изменений к положению о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Нацбанком Украины".

Постановление обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 19 августа за исключением отдельных пунктов.

Новым документом регулятор, в частности, ввел денежный клиринг по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, чем уменьшил административную нагрузку на Министерство финансов и депозитарные учреждения во время взаиморасчетов по операциям с государственными ценными бумагами.

Кроме того, НБУ определил порядок обслуживания нового вида счета, который может открываться депозитарными учреждениями в системе автоматизации депозитария Нацбанка для своих клиентов - номинальных держателей и разрешил нерезидентам проводить операции наследования, правопреемства, вносить ОВГЗ в уставный капитал, а также осуществлять операции с ОВГЗ и государственными деривативами по расчетам "поставка ценных бумаг без оплаты".

Согласно документу, центробанк также прописал возможность оформления глобальных и временных глобальных сертификатов выпусков ценных бумаг исключительно в виде электронного документа, разрешил допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг и урегулировал порядок их взаимодействия с эмитентом и депозитарными учреждениями.

Отмечается, что депозитарные учреждения, не являющиеся банками, смогут пользоваться услугами депозитария НБУ без обязательного подключения к электронной почте Нацбанка.

Кроме этого, регулятор уточнил процедуры, позволяющие предоставлять в залог Нацбанку расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с госгарантией.

Среди прочего НБУ оптимизировал график операционного дня своего депозитария, учитывая крайне малое количество депозитарных операций в вечерние часы, и сократил операционный день до графика с 9:00 до 19:30.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

13:57 Евро 19 августа ускорил рост к доллару после статистики из еврозоны

13:51 НБУ упростил доступ небанковских финучреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ

12:55 Биржи АТР 19 августа закрылись разнонаправленно на ожиданиях по геополитике и экономике

12:31 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.08.20

12:21 Справочный курс гривны 19 августа повышен на 8,34 коп до 27,2275 грн/$1

12:06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.08.20

11:53 Остаток средств на корсчетах банков 19.08.20

11:47 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.08.2020

09:07 Стоимость золота остается на уровне в $2000 на фоне некоторого укрепления доллара

08:59 Доллар 19 августа колеблется к мировым валютам на неопределенности вокруг экономики США

07:47 S&P 500 18 августа достиг рекордного уровня при помощи ралли акций технологического сектора

18.08 В НБУ рассказали, кто относится к категории «политически значимые лица», и почему их операции проверяют банки

18.08 Депозитные ставки для физлиц 18.08.20

18.08 Минфин 18 августа продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда

18.08 Доллар дешевеет 18 августа на снижении спроса на безопасные активы и падении доходности гособлигаций

• дальше…

14:04 Нефть 19 августа дешевеет на неуверенности в перспективах восстановления спроса

13:10 В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»

12:15 Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики

12:06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.08.20

09:07 Стоимость золота остается на уровне в $2000 на фоне некоторого укрепления доллара

08:37 Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче

08:17 Правительство установило гарантии для безубыточной деятельности «Энергоатома»

08:02 Центрэнерго будет покупать уголь на 24% дешевле, чем продают государственные шахты

07:59 Газодобывающие компании пересматривают свои программы в сторону сокращения

18.08 Коломойский уступил: Укрнафта продала нефть дороже стартовой цены

• дальше…

13:58 Во Франции маски для лица стали обязательными на работе

13:49 ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»

13:00 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

12:15 Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики

10:01 Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

09:45 В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

17.08 Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной

17.08 Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах

17.08 Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

17.08 Турция отказывается идти на уступки в конфликте с Грецией

17.08 США и Польша подписали соглашение о размещении американских солдат

17.08 В Минске прошла самая массовая акция протеста в истории Беларуси

17.08 Евросоюз: выборы в Беларуси сфальсифицированы, начинаем работу над санкциями

14.08 Китай опасается лишения доступа к долларовой системе из-за конфликта с США, – Reuters

14.08 Палестинцы отзывают посла из Объединенных Арабских Эмиратов

• дальше…

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

• дальше…

14:01 Суд закрыл дело против экс-министра Омеляна в связи с окончанием срока давности

13:10 В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»

09:26 Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»

18.08 Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов

18.08 «Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов

18.08 Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина

17.08 Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского

17.08 Суд заочно арестовал экс-министра Злочевского

17.08 Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

17.08 Лайт-версия ОПЗЖ. Почему уже три четверти украинцев против «слуг народа»

17.08 В Офисе президента назвали неправдой заявление руководства Беларуси, будто Украина «приказывает» провести перевыборы

17.08 В Офисе президента Украины отреагировали на освобождение «вагнеровцев» в Беларуси

17.08 Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

14.08 Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»

• дальше…

13:00 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

11:45 Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

09:34 Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

18.08 Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

18.08 Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

18.08 Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

17.08 США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам

17.08 Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

17.08 Европейцы не получат новые Bronco

17.08 Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet

14.08 Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line

14.08 Fortnite удалили из Google Play и App Store

14.08 Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками

14.08 Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США

14.08 Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно