НБУ упростил доступ небанковских финучреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с 19 августа упростил подключение небанковских предоставителей финансовых учреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам, сообщается на сайте регулятора во вторник вечером.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления центробанка №119 от 18 августа 2020 года "Об утверждении изменений к положению о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Нацбанком Украины".

Постановление обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 19 августа за исключением отдельных пунктов.

Новым документом регулятор, в частности, ввел денежный клиринг по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, чем уменьшил административную нагрузку на Министерство финансов и депозитарные учреждения во время взаиморасчетов по операциям с государственными ценными бумагами.

Кроме того, НБУ определил порядок обслуживания нового вида счета, который может открываться депозитарными учреждениями в системе автоматизации депозитария Нацбанка для своих клиентов - номинальных держателей и разрешил нерезидентам проводить операции наследования, правопреемства, вносить ОВГЗ в уставный капитал, а также осуществлять операции с ОВГЗ и государственными деривативами по расчетам "поставка ценных бумаг без оплаты".

Согласно документу, центробанк также прописал возможность оформления глобальных и временных глобальных сертификатов выпусков ценных бумаг исключительно в виде электронного документа, разрешил допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг и урегулировал порядок их взаимодействия с эмитентом и депозитарными учреждениями.

Отмечается, что депозитарные учреждения, не являющиеся банками, смогут пользоваться услугами депозитария НБУ без обязательного подключения к электронной почте Нацбанка.

Кроме этого, регулятор уточнил процедуры, позволяющие предоставлять в залог Нацбанку расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с госгарантией.

Среди прочего НБУ оптимизировал график операционного дня своего депозитария, учитывая крайне малое количество депозитарных операций в вечерние часы, и сократил операционный день до графика с 9:00 до 19:30.