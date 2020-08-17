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Шевченко считает, что госбанкам уже не нужно агентство по управлению проблемными активами
15:57 17.08.2020 |
Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что вопрос создания агентства по управлению проблемными активами потеряло свою актуальность.
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Мы уже так много и долго обсуждали этот вопрос (создания агентства - ред.), что за это время "плохие" кредиты банков зарезервировали более чем на 90%. То есть фактически весь этот риск уже покрыт резервами и капиталом.
Поэтому они не несут угрозы для платежеспособности банков. Фактически, что сейчас нужно - работать с заемщиками для любого способа урегулирования", - объясняет глава НБУ.
Шевченко объясняет, что госбанки, в отличие от частных банков не могли раньше продавать "плохие" активы с дисконтом.
"Для них принятие решения о продаже долга с дисконтом было равнозначно похода в прокуратуру. И правительство приняло решение и описало механизм, как государственные банки теперь могут задействовать механизм продажи долга с дисконтом
Поэтому создание какой-то отдельной структуры, как "плохой" банк, агентство и т.д. уже не ко времени и не к месту. Если и создавать такую структуру, то это надо было делать на старте проблемы, а не тогда, когда почти 90% кредитов зарезервированы ", - резюмирует Шевченко.
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