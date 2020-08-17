НБУ подготовил новые требования к договорам между банками и их клиентами

Национальный банк разработал и предлагает обсудить новые требования к раскрытию в договорах с клиентами информации о потребительских кредитах и ​​депозитах, а также перечень условий, включать которые в договор будет запрещено.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним. Соответственно, договор должен содержать полную и понятную информацию об услуге, основные характеристики, порядок внесения изменений в тарифы, перечень дополнительных услуг, права клиента и обязательства, а также последствия не выполнения условий договора.

Договоры о предоставлении финансовых услуг, включая договоры присоединения, должны будут содержать унифицированное описание услуг для их лучшего понимания потребителями.

Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать информацию о виде вклада, сроке хранения, дате возврата средств, праве продлить срок вклада, размере предложенных процентов, порядке их выплаты другую информацию.

Договор о потребительском кредите будет содержать перечень условий, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей, а также информацию о расходах на дополнительные услуги со ссылкой на все тарифы и комиссии, которые должен заплатить клиент.

Также Нацбанк определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры.

В частности, регулятор предлагает запретить включать в договоры положения, которые: ограничивают возможность клиента подать жалобу относительно выполнения условий договора банком, дают возможность банку изменять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления, дающие право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги или требовать досрочного возврата кредита, если договор не содержал предупреждение клиента о возможности такого требования.

Обсуждение требований продлится до 17 августа 2020 года.

Как сообщал Укринформ, Нацбанк заявил, что с 1 сентября 2020 года заработают новые правила защиты прав потребителей финансовых услуг - требования к рекламе банков и калькуляторы на веб-сайтах.