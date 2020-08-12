Общий объем задолженности связанных с банками лиц за I полугодие уменьшился в 3,8 раза – НБУ

Общий объем задолженности связанных с банками лиц за первое полугодие 2020 года уменьшился в 3,8 раза – до 1,25 млрд грн, в то время как на момент начала диагностики этот показатель составлял 30,15 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

Согласно статистике регулятора, по состоянию на 1 июля 2020 года значение Н9 по банковской системе составляет 4,09%, что значительно ниже нормативного значения (не более 25%) и меньше этого показателя в начале 2016 года на 27,1 процентных пункта.

Отмечается, что в 2020 году семь банков выполнили обязательства перед НБУ по снижению задолженности связанных лиц, сократив значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не должен превышать 25%), три из которых сделали это досрочно, погасив задолженность, в том числе путем направления дивидендов на погашение, формирование резервов и выполнения других мероприятий.

Согласно сообщению, три банка должны окончательно привести значение Н9 соответствие с требованиями к 2021 году посредством ранее согласованных планов мероприятий.

"Национальный банк будет постоянно мониторить операции банков со связанными лицами как на предмет объемов, так и на предмет соответствия условий сделок рыночным требованиям", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Как сообщалось, банк "Инвестиций и сбережений" в конце июля досрочно выполнил обязательства перед НБУ, сократив значение норматива Н9 до 22,66% с 42,82% по состоянию на 1 июля (по данным регулятора).

Нормативы НБУ к началу июля нарушали 11 украинских банков, в том числе норматив Н9 нарушали Мегабанк (65,67%), Банк инвестиций и сбережений (42,82%), Первый инвестиционный банк (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), Мотор-Банк (50,48%).