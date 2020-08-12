Минфин: за первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17%

В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли, что на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По итогам первого полугодия 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 16,2 млрд грн, что на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала года на 0,7% (1,5 миллиарда гривен) уменьшился кредитный портфель банков государственного сектора.

"Во втором квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сообщают в ведомстве.

Зато наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 года их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн (за второй квартал - на 3,6%, или на 23,3 млрд грн).

В том числе объем средств юридических лиц вырос - на 6%, или на 15,5 млрд грн (во втором квартале - на 5,7%, или на 14,3 млрд грн), средств физических лиц - на 12%, или на 41,1 млрд грн (во втором квартале - на 3%, или на 11,1 млрд грн).