Barclays уличили в слежке за сотрудниками

Британское Управление комиссара по информации (Information Commissioner's Office, ICO) инициировало расследование в отношении банка Barclays по подозрению в том, что финорганизация осуществляла слежку за сотрудниками с помощью программного обеспечения, сообщило издание The Daily Telegraph.

По данным газеты, руководство Barclays использовало ПО для мониторинга производства компании Sapience Analytics для отслеживания того, сколько времени сотрудники проводят вне рабочего места и сколько времени они затрачивают на выполнение задач.

Программа использовалась на протяжении 18 месяцев для анализа анонимных данных о работе персонала, однако в феврале нынешнего года в ПО появилась дополнительная функция, позволяющая руководству отслеживать отдельных сотрудников.

После того, как информация о данной практике просочилась в прессу, банк объявил, что отказывается от сбора персонифицированных данных и будет анализировать только анонимные.

По словам представителя ICO, ведомство действительно ведет расследование в отношении Barclays.

«Люди ожидают, что имеют право на конфиденциальность частной жизни, и могут рассчитывать на некоторую степень конфиденциальности на рабочем месте. Если организации хотят проводить мониторинг своих сотрудников, они должны четко обозначить цель для этого и быть уверены в том, что это принесет реальную пользу. Организации также должны уведомить сотрудников о сути, масштабе и основаниях для любого мониторинга», - отметили в ICO.