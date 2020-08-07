Доля безналичных расчетов в Украине в I пол.-2020 возросла на 5,7 п.п. и достигла 55,1%

Доля безналичных расчетов за январь-июнь 2020 года возросла на 5,7 процентных пункта - до 55,1% (982,9 млрд грн), а общее количество безналичных операций увеличилось на 4,1% - до 86,1% (3,36 млрд ) всех операций по сравнению с первым полугодием 2019 года (г/г), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно данным НБУ, общее количество операций (безналичных и получения наличнки) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 возросло на 16,6% (г/г) – до 2,743 млрд, а их сумма – на 7% (г/г), до 1,784 трлн грн.

В то же время, в первом полугодии 2020 году количество операций по получению наличных сократилась на 12,0%, а сумма - на 5,0% (г/г), свидетельствуют данные НБУ.

"В январе-июне 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях - 49,5%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,3% (средний чек одной такой операции составлял 1420 грн)", – сообщают в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 июля 2020 года количество платежных карт в Украине составило 71,7 млн штук, что на 4,9% больше, чем в начале года.

Для расходных операций (безналичные и получения наличных) в течение июня использовалось 36,4 млн платежных карточек (50,7% всех платежных карточек), треть из них (33,9%) – бесконтактные и токенизированные карты.

Количество использованных в июне бесконтактных карт возросло на 25,6% – до 9,6 млн в сравнении с январем 2020 года, а токенизированных – на 22,5%, до 2,7 млн шт.

Согласно данным центробанка, за год сеть бесконтактных торговых платежных терминалов расширилась на 33,5% - до 292 тыс., а количество POS-терминалов – на 11,2%, до 340,6 тыс.

Возможность осуществления бесконтактной оплаты обеспечивают 84,3% торговых POS-терминалов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 86%, указывает НБУ.

По состоянию на 1 июля 2020 года соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения составляло 8,5 тыс. шт. на 1 млн человек, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 8 тыс. шт. на 1 млн человек

Согласно данным НБУ, региональное распределение терминальной сети, по-прежнему, остается неравномерным: по количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания лидирует Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. В то же время наименьшее количество платежных устройств наблюдается на западе страны, в Луганской и Донецкой областях.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине работало 70 участников карточных платежных систем.