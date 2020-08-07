Финансовые новости
- |
- 07.08.20
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера «Приватбанка»
12:26 07.08.2020 |
Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность заместителя главы центробанка.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
ПШабан будет занимать должность замглавы центробанка, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота, которую ранее занимал Сергей Холод.
По данным НБУ, до начала работы в Нацбанке Шабан проработал более 24 года в "ПриватБанке." С 2018 года он был членом Правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса. Шабан также возглавлял направление розничного бизнеса "ПриватБанка" и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.
В феврале 2020 года Шабан возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.
Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 3 августа Совет НБУ согласовал увольнение Холода.
Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.
Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Штирлиц под прикрытием. Сможет ли Татаров тягаться с Аваковым
|Ермак против Резникова: Почему команда Зеленского самоустраняется от конфликта на Донбассе
|То ли еще будет. О чем говорят последние назначения Зеленского
|Крупные политические игроки развернули настоящую охоту на популярных мэров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 7 августа закрылись в минусе на геополитических рисках
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.08.20
|Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера «Приватбанка»
|Справочный курс гривны 7 августы повышен на 2,65 коп до 27,6566 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.08.20
|Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ
Это интересно
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
|Глава Ford подал в отставку
|В онлайн играх в Китае вводится обязательное подтверждение реального имени
|Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки
|LG показала экраны будущего
|Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября