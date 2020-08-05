Украинские банки во II кв. уволили 2,3 тыс. сотрудников на фоне коронакризиса – НБУ

Украинские банки по итогам апреля-июня 2020 года сократили 2,3 тыс. сотрудников на фоне коронакризиса, в том числе в банках с иностранным капиталом уволено около 1,4 тыс. работников, с частным – 300, в государственных банках (без ПриватБанка) – 500, а в ПриватБанке – 100.

Согласно обзору банковского сектора, размещенного на сайте НБУ в среду, последнее такое сокращение сотрудников было в 2018 году.

Нацбанк добавил, что во втором квартале 2020 года банки продолжили сокращать региональную сеть и закрыли 334 отделения, около 200 из которых госбанки (без ПриватБанка) и около 100 – ПриватБанк.

По данным НБУ, сеть POS-терминалов банков во втором квартале, после незначительного сокращения в первом, возросла на 8 тыс. ед. – до 352 тыс., в частности, наибольший прирост произошел в ПриватБанке – 5,8 тыс. (до 205 тыс.).

В обзоре также отмечается, что количество банкоматов украинских банков сокращается уже полтора квартала подряд и во втором квартале-2020 снизилось на 900 ед. - до 34,7 тыс., в том числе ПриватБанк остановил работу около 500 терминалов, а банки с инкапиталом – около 400.