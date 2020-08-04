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Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
15:21 04.08.2020 |
Система электронных платежей (СЭП) Национального банка с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день - с 00:00 до 01:00.
Выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 - добровольная опция. Банки самостоятельно принимают решения о времени начала и завершения работы в системе на основании собственных потребностей и потребностей клиентов. Первыми ночью 3 августа этого года в системе совершили платежи АО "Альфа Банк", АО "Первый инвестиционный банк", АО "ИдеяБанк". На рассвете к ним присоединились еще два банка - АО КБ "ПриватБанк" и АО "Ощадбанк".
В целом на протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП совершили все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба Украины, из них четыре банка (АО "Альфа Банк", АО "ОТП Банк", АО КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк") отправляли начальные платежи в СЭП до конца суток. В течение банковского дня 3 августа 2020 года в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн, в частности: в период с 01:00 до 08:30 - 286,04 тысячи платежей на сумму 6,8 млрд грн, в период с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определенное предыдущим регламентом СЭП) - более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн, в период с 19:00 до 00:00 - 13,87 тысячи платежей на сумму 69 млн грн.
"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные ко времени платежи в удобном для них режиме. Это положительно будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", - отметил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.
Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы, над чем теперь будет работать Национальный банк. Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на Новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4) вместе с переходом системы на международный стандарт ISO 20022.
Как сообщалось, до этого СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни. Система электронных платежей Национального банка - государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.
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