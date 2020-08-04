Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 04.08.20
10:57 04.08.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|3 июля
|45536.1
|6 июля
|46618.7
|7 июля
|46702.3
|8 июля
|43419.6
|9 июля
|37661.3
|10 июля
|44022.0
|13 июля
|65627.4
|14 июля
|58563.9
|15 июля
|56513.4
|16 июля
|55178.7
|17 июля
|56417.9
|20 июля
|52726.1
|21 июля
|52645.4
|22 июля
|51992.3
|23 июля
|46131.3
|24 июля
|46142.5
|27 июля
|59026.0
|28 июля
|54700.8
|29 июля
|56497.6
|30 июля
|58996.8
|31 июля
|50380.8
|3 августа
|43669.3
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 3 августа - 27,7365 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 4 августы понижен на 13,49 коп до 27,8269 грн/$1
|Биржи АТР 4 августа закрылись в основном ростом вслед за рынками США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.08.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 04.08.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.08.2020
Это интересно
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter
|Kia представила новый Carnival
|Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%