Кредиторам неплатежеспособных банков за I полугодие выплатили 5,28 миллиарда

Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), за январь-июнь 2020 года выплатили своим кредиторам 5,28 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам в июне 2020 года 566,0 млн грн ... Всего за первые шесть месяцев 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 5 279,9 млн грн, из которых 3 179,1 млн грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3 059,0 млн грн - НБУ) ", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 июля 2020 года за всё время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 49 954,7 млн грн, из которых 14 680,2 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 13 466,8 млн грн - НБУ ).

Отмечается, что на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фонд направил средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.