Финансовые новости
- |
- 03.08.20
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кредиторам неплатежеспособных банков за I полугодие выплатили 5,28 миллиарда
07:58 03.08.2020 |
Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), за январь-июнь 2020 года выплатили своим кредиторам 5,28 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам в июне 2020 года 566,0 млн грн ... Всего за первые шесть месяцев 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 5 279,9 млн грн, из которых 3 179,1 млн грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3 059,0 млн грн - НБУ) ", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 1 июля 2020 года за всё время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 49 954,7 млн грн, из которых 14 680,2 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 13 466,8 млн грн - НБУ ).
Отмечается, что на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фонд направил средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Заявления о якобы причастности связываемых с Суркисами компаний к выводу средств из ПриватБанка являются ложью - адвокат
|Кредитный портфель украинских банков в июне сократился на 2,2%, а объем NPL - на 4,5% - НБУ
|Доллар 3 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене на фоне экономической неопределенности
|Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной, трое допускали понижение и двое повышение
|Справочный курс гривны 3 августы понижен на 2,61 коп до 27,692 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.08.20
Это интересно
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК