Финансовые новости
- |
- 31.07.20
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доля безналичных операций с платежными картами выросла до 55% – НБУ
17:51 31.07.2020 |
Доля безналичных операций с карточками достигла 55%, тогда как в карантин составляла 50%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
«Пользователи платежных карточек меньше средств снимали в банкоматах, отдавая предпочтение безналичным операциям. Сейчас мы имеем долю безналичных операций с карточками по сумме около 55%. До карантина этот показатель составлял 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала карантина НБУ бесплатно подкреплял банки наличными, чтобы их клиенты всегда при необходимости могли снять средства в банкоматах или банковских отделениях. «В то же время поведение населения свидетельствует, что они в основном не тратили средства, а пытались делать сбережения на случай вероятного продолжения или последующих волн карантина. Если в марте был небольшой отток средств граждан из банковской системы, то, начиная с апреля, мы фиксируем прирост гривневых средств населения», - констатируют в НБУ.
Также Национальный банк напомнил, что в марте временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей, а сейчас сообщил, что возобновляет их и переводит на почти круглосуточный режим работы.
«Мы четыре месяца не взыскивали с банков плату за осуществление расчетов в СЭП. С 03 августа планируем запустить работу СЭП в расширенном регламенте 23/7, что предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Поэтому возобновили тарифы за платежи в системе и обновили методику их формирования. Теперь они будут зависеть не от времени совершения операции, как было раньше, а от суммы. При этом, по нашим расчетам, выполнение платежей через СЭП не подорожает фактически для 80% клиентов банков», - объяснили в Нацбанке.
Как сообщал Укринформ, за первое полугодие 2020 года общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов в магазинах на 31% превысил аналогичный показатель первого полугодия 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
|Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В США опубликованы доказательства связи Суркисов с « Приватбанком»
|Доля безналичных операций с платежными картами выросла до 55% – НБУ
|Объем наличных в обращении в I пол. 2020 года вырос на 14,4%
|Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.07.20
|Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
|Евро 31 июля замедлил рост к доллару после статданных по экономике Европы
Это интересно
|Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
|Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
|У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город