Доля безналичных операций с платежными картами выросла до 55% – НБУ

Доля безналичных операций с карточками достигла 55%, тогда как в карантин составляла 50%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«Пользователи платежных карточек меньше средств снимали в банкоматах, отдавая предпочтение безналичным операциям. Сейчас мы имеем долю безналичных операций с карточками по сумме около 55%. До карантина этот показатель составлял 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала карантина НБУ бесплатно подкреплял банки наличными, чтобы их клиенты всегда при необходимости могли снять средства в банкоматах или банковских отделениях. «В то же время поведение населения свидетельствует, что они в основном не тратили средства, а пытались делать сбережения на случай вероятного продолжения или последующих волн карантина. Если в марте был небольшой отток средств граждан из банковской системы, то, начиная с апреля, мы фиксируем прирост гривневых средств населения», - констатируют в НБУ.

Также Национальный банк напомнил, что в марте временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей, а сейчас сообщил, что возобновляет их и переводит на почти круглосуточный режим работы.

«Мы четыре месяца не взыскивали с банков плату за осуществление расчетов в СЭП. С 03 августа планируем запустить работу СЭП в расширенном регламенте 23/7, что предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Поэтому возобновили тарифы за платежи в системе и обновили методику их формирования. Теперь они будут зависеть не от времени совершения операции, как было раньше, а от суммы. При этом, по нашим расчетам, выполнение платежей через СЭП не подорожает фактически для 80% клиентов банков», - объяснили в Нацбанке.

Как сообщал Укринформ, за первое полугодие 2020 года общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов в магазинах на 31% превысил аналогичный показатель первого полугодия 2019 года.