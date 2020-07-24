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С начала года вклады физлиц в банках выросли на 64 миллиарда
15:02 24.07.2020 |
Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 июля составляла 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т.г. (474,4 млрд грн). За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн",- говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2020 года вклады в национальной валюте составили 316,0 млрд грн (+36,5 млрд грн за полгода), вклады в иностранной валюте - 222,6 млрд грн (+27,7 млрд грн за полгода).
Средства 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами. Также гарантиями Фонда полностью покрывается 41,0% от общей суммы вкладов, что составляет 220,9 млрд грн. Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля 2020 года - 38,2 млрд грн (7,1% от общей суммы вкладов).
Как сообщалось, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 июля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.
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