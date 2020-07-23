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Реестр активов неплатежеспособных банков открыли для публичного доступа
08:22 23.07.2020 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с ProZorro.Продажи открыли для публичного доступа Реестр активов неплатежеспособных банков.
Об этом сообщается на сайте ProZorro.Продажи.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) совместно с проектным офисом ProZorro.Продажи открыли для публичного доступа Реестр активов неплатежеспособных банков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь и площадки, и покупатели знают, какие еще лоты существуют у банков в стадии ликвидации, а какие именно будут заведены в ближайшее время. Это может значительно облегчить работу покупателей и повысит уровень конкуренции и судьбу успешных аукционов.
В Реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное. Это повысит открытость и конкурентность торгов.
Кроме того, эта информация дает возможность потенциальным покупателям ознакомиться с активами еще до того, как лот попадет в сети торговой площадки и его выставят на аукцион.
Также Реестр нужен тем, кто до сих пор не рассчитался по кредиту. С появлением реестра заемщики будут знать конечную дату реализации своего долга и смогут обратиться в Фонд с тем, чтобы его погасить, или договориться о реструктуризации задолженности.
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