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НБУ в II кв. уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финучреждений
12:24 22.07.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов трех банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте регулятора в среду.
Согласно сообщению, согласно итогам проверок по вопросам финансового мониторинга, за январь-июнь регулятор направил правоохранителям четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на сумму 4,6 млрд грн.
Одно сообщение регулятор направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о подозрительных операциях на сумму $24,9 млн.
"В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков и небанковских финучреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и т.п.", - уточнил Нацбанк.
Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года НБУ 59 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.
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