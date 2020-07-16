НБУ с 24 июля восстановит тарифы за платежи в СЭП по новой тарифной политике

Национальный банк Украины (НБУ) с 24 июля восстановит тарифы в Системе электронных платежей (СЭП) НБУ по новой тарифной политике в связи с ослаблением карантина и переходом СЭП с 3 августа на расширенный регламент работы, по графику 23 часа в сутки семь дней в неделю, с учетом часового технического перерыва ежесуточно.

Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №101 от 15 июля 2020 года, обнародованное на сайте НБУ и вступающее в силу 24 июля.

Согласно постановлению, центробанк с 24 июля также сменит тарифную политику СЭП, в частности, отменит ежемесячную плату за сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ, за обслуживание опосредованных участников СЭП, за подключение к СЭП, применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов за обработку электронных расчетных документов, согласно которым оплата составляет 0,35 грн - с 9:00 до 16:00; 0,51 грн - с 16:00 до 19:00; 1,02 грн - после 19:00.

Кроме того, НБУ введет тарифы на абонентское обслуживание заказчика в СЭП: банков – 4,1 тыс. грн, с НДС ежемесячно; учреждений Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) – 2,050 тыс. грн (с НДС ежемесячно).

В то же время центробанк введет тариф на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, которая будет зависеть от суммы платежа, в частности: от 0 до 5 тыс. грн - 0,35 грн (без НДС); от 5 тыс. грн до 100 тыс. грн - 1,20 грн (без НДС); от 100 тыс. грн - 10 грн (без НДС); для учреждений ГКСУ - бесплатно.

Соответствующую тарифную политику регулятор планировал внедрить еще весной, однако перенес ее старт в связи с карантином.

НБУ напомнил, что в связи с карантином Нацбанк в течение четырех месяцев, начиная с 24 марта 2020 года, не взимал с банков плату за расчеты в СЭП.