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Нацбанк упростил требования к регистрации платежных систем
08:56 13.07.2020 |
Национальный банк Украины обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Регулятор упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты. Не надо будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем. Отныне эти положения должны отражаться во внутренних документах платежной организации платежной системы резидента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие внутренние документы должны быть разработаны в течение трех месяцев с даты внесения Нацбанком сведений о данной платежной системе в реестр, но до дня начала проведения в этой платежной системе первой операции по переводу средств.
Кроме того, предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора к регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент. Эти изменения, считают в регуляторе, должны упростить заполнение документов для Нацбанка.
Также уточнены требования к документам, которые подаются в НБУ для регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.
При этом документы, которые уже согласованы Национальным банком на момент вступления в силу изменений, не требуют доработки: новые требования должны быть учтены при внесении в документы очередных изменений.
Документы в Национальный банк теперь могут подаваться и в электронном виде - с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
НБУ также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.
Соответствующие изменения содержит постановление Правления Национального банка Украины от 1 июля 2020 года №92, который вступает в силу с 11 июля 2020 года.
Как сообщал Укринформ, в марте 2020 года Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных платежных систем в Украине.
Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем: MasterCard, Visa, Western Union, FORPOST, "Почтовый перевод», ОАО «Укрпочта».
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