Binance подтвердила покупку эмитента криптовалютных карт Swipe

Криптовалютная биржа Binance официально объявила о приобретении компании Swipe, специализирующейся на выпуске банковских дебетовых карт с привязкой к цифровым активам.

В рамках сделки Binance получила неназываемую часть токенов Swipe (SXP), торги которыми уже доступны в парах с BTC, BNB и BUSD. Большая их часть, говорится в сообщении, подлежит многолетней блокировке.

В свою очередь Swipe добавила поддержку токена BNB, предоставив пользователям возможность покупать и продавать актив через привязанные банковские аккаунты, а также через системы Swift и SEPA.

BNB пополнила широкий список криптовалют, которые уже поддерживала Swipe. Согласно заявлению, при помощи карт их можно тратить в более чем 50 млн точек по всему миру, конвертируя в фиат во время транзакции.

В настоящее время Swipe обслуживает 31 страну Европейской экономической зоны. Непосредственно выпуск карт осуществляет Contis Financial Services Ltd, входящая в платежную сети Visa и регулируемая Управлением финансового надзора Великобритании (FCA).

В дальнейших планах компании расширить зону покрытия сервиса, включив в нее страны Азии и Северной Америки.



