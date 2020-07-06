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Совет по финстабильности утвердил планы работы госбанков с неработающими кредитами
14:36 06.07.2020 |
Совет по финансовой стабильности утвердил планы работы государственных банков по снижению объема неработающих кредитов (NPL).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Представители банков презентовали оперативные планы снижения объемов NPL в течение следующих трех лет. По итогам рассмотрения вопроса Совет по финансовой стабильности предоставил свои предложения и замечания и утвердил представленные планы с условием учета банками озвученных предложений", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.
Также Совет по финансовой стабильности принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы выработать план действий для минимизации возможных рисков, которые могут возникнуть в случае признания Конституционным судом Украины неконституционным Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного Суда Украины №4/1868 (15). В состав рабочей группы вошли представители Национального банка Украины, Министерства финансов Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщал Укринформ, за 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50%. Однако доля NPL банковской системы все еще остается достаточно высокой, по состоянию на 1 января 2020 года 531 млрд грн, или 48,4% (-4,5 п. п. за 2019 год) кредитного портфеля банковской системы.
В государственных банках объем NPL за 2019 год сократился на 40 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 4,4 п.п. до 63,5%.
Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова отметила, что цель НБУ- снизить уровень неработающих активов до 10% до 2025 года.
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